Coronavirus: vaccinazioni, attiva la piattaforma per personale scolastico abruzzese fuori regione

PESCARA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Pescara, in Regione, ha incontrato il 20enne pugile, Luca Iovoli, originario di Tocco da Casauria, neo campione italiano nella categoria degli 81 kg (supermedi) dilettanti, con il quale si è complimentato per la splendida conquista del titolo tricolore avvenuta sul ring di Avellino, lo scorso 31 gennaio.

Un successo che proietta l’atleta dei Carabinieri, in procinto di entrare nel glorioso Gruppo sportivo dell’Arma, ai vertici del movimento con la prospettiva concreta di aspirare alla partecipazione ai Giochi Olimpici del 2024 in Francia anche il prossimo appuntamento di rilievo saranno gli europei del 2022. “Sono lieto che l’Abruzzo, grazie all’impresa di Luca Iovoli – ha commentato il presidente Marsilio – sia potuto salire sul gradino più alto del podio in uno sport dove, peraltro, può vantare una tradizione ragguardevole. Per ottenere questo magnifico risultato – ha proseguito – Luca ha fatto enormi sacrifici. Infatti, non deve essere stato semplice potersi allenare con continuità da un capo all’altro dell’Italia. Sono certo che questa vittoria rappresenti uno stimolo a proseguire su questa strada. Come Regione non possiamo che essere orgogliosi di lui – ha concluso – sia per i risultati fin qui ottenuti che per la serietà e l’impegno che lo contraddistinguono da sempre”.

Ad accompagnare Luca Iovoli in Regione è stato il suo maestro e mentore, Simone Di Marco.