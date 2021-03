Coronavirus: Verì, individuati in Abruzzo 96 nuovi punti di vaccinazione sul territorio

CORROPOLI – Nell’ambito di una serie di controlli effettuati in materia di Covid-19, dalla Compagnia dei Carabinieri di Corropoli e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Teramo; un bar e ristorante del posto è stato sanzionato per il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Da quanto appreso pare che il titolare avrebbe trasformato il locale in mensa aziendale, stipulando alcune convenzioni non in linea con la normativa vigente. Inoltre, è stato accertato, che nel locale non garantisse il distanziamento interpersonale necessario, in quanto i posti a sedere non sarebbero stati conformi alla normativa. Di conseguenza, il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, per non aver fatto sottoporre alcuni dipendenti alla visita medica obbligatoria. Anche le persone presenti nel locale sarebbero state multate per una somma pari a 12mila euro. L’attività è stata chiusa per 5 giorni.