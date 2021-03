Draghi: 11miliardi per le imprese sul Decreto Sostegno

Questa sera venerdì 19 marzo, il Premier Draghi, nella sua conferenza stampa, ha presentato il Decreto Sostegno dove sono stati stanziati 32 miliardi: 11 miliardi destinati alle imprese ed ai professionisti e 5 miliardi destinati per il piano vaccini. Le aree di intervento saranno 5: Sostegno alle imprese ed all’economia: 60% per le imprese più piccole e 20% per le più grandi. Il Premier ha annunciato: “Ci sarà un secondo stanziamento in occasione della presentazione del Def, i pagamenti ad imprese, autonomi e partite Iva prevedono l’abbandono dei codici Ateco e velocità nei pagamenti e l’Ufficio delle Entrate metterà a disposizione una piattaforma per i pagamenti a fine mese. I pagamenti, per coloro che ne hanno fatto richiesta, inizieranno l’8 aprile. Sulle imprese c’è una parte destinata al ristoro o indennizzo delle imprese che operano nella montagna, e c’è un provvedimento molto importante per autonomi e per i lavoratori di tutti i settori, compreso l’agricolo.” Il condono delle cartelle esattoriali, ha trovato soluzione nello stralcio delle cartelle fino a 5000 euro ma solo per il periodo 2000-2011 e la cancellazione può essere richiesta solo con un reddito Irpef che non superi i 30 mila euro. Draghi sulla campagna vaccinale spiega: “C’è stato un calo ma solo per solo per un giorno, il ritardo non è stato disastroso e personalmente anche io farò AstraZeneca”.