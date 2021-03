Giulianova: l’ospedale comunica la morte della paziente sbagliata annullati i funerali

GIULIANOVA: Una famiglia di Bisenti, in provincia di Teramo, tramite una telefonata dell’ospedale di Giulianova, sarebbe stata avvisata della morte della madre 73enne, ricoverata per Covid. I parenti hanno organizzato il funerale e fatto appendere i manifesti nel paese. La donna nonostante sia ricoverata è viva mentre la persona deceduta è un’altra. Ci sarebbe stato uno scambio di cartelle cliniche che ha procurato il malinteso. Prima che la paziente fosse chiusa nella bara, come prevede la normativa sui morti di Covid, l’impresario delle pompe funebri si è accorto che qualcosa non andava ed è riuscito ad evitare problemi