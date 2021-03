Grottammare, conferimenti smart nel centro storico

GROTTAMMARE – A un residente del centro storico “l’onore” del primo conferimento nell’isola ecologica informatizzata. Si tratta del primo sistema intelligente installato sul territorio comunale pronto a recepire i criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale.

Entrato in funzione questa mattina, l’impianto attualizza il sistema di raccolta dei rifiuti nel borgo, affidato fino a ieri ai tradizionali sacchetti.

L’isola ecologica di nuova generazione si trova nel grande parcheggio del vecchio incasato. Ha una lunghezza di quasi 5 metri ed è studiata per accogliere ogni tipologia di rifiuto. E’ dotata di un sistema di video sorveglianza che salvaguarderà anche il decoro urbano.

I residenti del centro storico potranno conferire utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari, mentre alle attività è stata consegnata una tessera identificativa.

Nei giorni scorsi, a cura della Picenambiente spa, è stato distribuito a tutti il materiale informativo sul funzionamento dell’ecoisola.

Chi non lo avesse ricevuto o avesse necessità di chiarimenti può rivolgersi all’Ecosportello c/o la sede municipale il mercoledì e il 2° e 4° sabato del mese, dalle 9 alle 12.

Il progetto è un investimento di circa 25.000 €, che ha ottenuto un contributo di 10.000 € dall’Ata Rifiuti.

L’avvio del sistema è avvenuto alla presenza delle autorità e dei responsabili comunali – il sindaco Enrico Piergallini, l’assessore alla Sostenibilità ambientale Alessandra Biocca e l’arch. Liliana Ruffini – e l’ad della Picenambiente spa Leonardo Collina insieme ad altri rappresentanti e operatori dell’ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

“Sostenibilità ambientale e innovazione: sono queste le direttrici che l’Europa si è data per guardare al futuro – dichiarano il sindaco Piergallini e l’assessore Biocca -. Entrambe si concretizzano in questo strumento che abbiamo appena installato: un’isola ecologica per potenziare la raccolta differenziata, dotata di telecamere, con un accesso digitale e tracciato. Ecco la strada da percorrere. E’ ovvio, non vogliamo fare proclami spacconi: si tratta di un passo nella giusta direzione. Abbiamo iniziato proprio dal vecchio incasato che è la nostra principale vetrina per far conoscere le nostre bellezze e le nostre buone pratiche in Italia”.