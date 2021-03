Grottammare: mancato rispetto della normativa anti-Covid, sanzionate 5 attività

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’acceso diverbio avrebbe avuto luogo in via Manara nella tarda serata di sabato 27 febbraio e protagonisti dello scontro, sarebbero stati due gruppi di persone di origine marocchina. Da quanto appreso, pare che il litigio si sia innescato per futili motivi e un commento rispetto all’etnia. Di lì si sarebbe generata una rissa. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare soccorso a chi è rimasto ferito. Per alcuni è stato necessario il trasferimento in ospedale. I responsabili saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria e sanzionati per il mancato rispetto della normativa sanitaria in vigore a causa dell’emergenza pandemica.