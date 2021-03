Gubbio-Matelica: 21 biancorossi convocati. Parla mister Colavitto

MATELICA – Per la 33esima giornata del girone B della Serie C, il Matelica domani alle ore 15.00 tornerà a viaggiare e questa volta lo farà alla volta di Gubbio per affrontare al “Pietro Barbetti” i rossoblù di mister Torrente.

All’Helvia Recina lo scorso dicembre, erano stati gli umbri ad imporsi e a dare il primo dispiacere casalingo ai ragazzi di mister Colavitto: alla rete di Gomez nella prima frazione aveva subito risposto Volpicelli, ma le successive reti di Ferrini e Oukhadda avevano in seguito deciso l’incontro.

Quarantuno i punti in classifica accumulati fino ad ora dagli eugubini, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e dieci battute d’arresto. Zamarion e compagni devono ancora recuperare la gara con il Cesena (in programma mercoledì 31 marzo), rinviata a febbraio per l’insorgenza di un focolaio Covid nelle fila dei romagnoli.

Negli ultimi due turni il Gubbio ha incamerato una vittoria prestigiosa nel derby con il Perugia (doppietta di Signorini e gol di Pellegrini) e uno stop di misura con la Feralpisalò (decisivo Scarsella).

“Affrontiamo una squadra forte – ha dichiarato mister Colavitto al termine della rifinitura mattutina – che all’andata mi ha impressionato per qualità fisica e tecnica e che è allenata da un mister che ha scritto e sta scrivendo pagine importanti in questa piazza”.

“Per noi come al solito – ha proseguito il tecnico campano – sono impegni ad alto tasso di difficoltà. Veniamo da un periodo importante di risultati. Sappiamo che è difficile vincere le partite come stiamo facendo, ma ancora più difficile è continuare a vincere. Dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione e non sentirci per niente appagati in quanto il futuro ci può riservare altre belle sorprese”.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati.

PORTIERI: Cardinali, Martorel, Vitali.

DIFENSORI: De Santis, Di Renzo, Fracassini, Magri, Tofanari, Zigrossi.

CENTROCAMPISTI: Balestrero, Barbarossa, Bordo, Calcagni, Mbaye, Pizzutelli.

ATTACCANTI: Alberti, Franchi, Leonetti, Moretti, Peroni, Volpicelli.

