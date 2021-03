<<Ho molto a cuore la situazione dei giovani nel mondo del lavoro, specie nella mia zona. Conosco tantissimi ragazzi e ragazze che ogni giorno devono fare i conti con disoccupazione, precariato, instabilità e scarsa retribuzione. Mi piacerebbe fare la mia parte, per dare loro il mio contributo>>. In queste parole si racchiude la vocazione e l’impegno civico di Davide Ciampini, classe 1996, che dopo aver già dato il proprio sostegno ad una campagna elettorale, è pronto al salto di qualità e ad impegnarsi in prima persona per le sorti del suo territorio.

Davide Ciampini è un ragazzo di 24 anni, originario di Ascoli Piceno e residente a Castel Di Lama. Lavoratore, ha saputo trasformare la sua passione in mestiere ed attualmente è impiegato in qualità di hair stylist in uno dei saloni più prestigiosi della città picena. Nonostante la giovanissima età, ha già saputo ritagliarsi una larga fetta di estimatori.

Fin da bambino scopre e coltiva una passione per la politica, impara a riconoscere i nomi e i volti dei personaggi e delle sigle partitiche e si rende conto che i temi d’attualità e quelli relativi alla res publica esercitano su di lui un fascino particolare.

Parallelamente, inizia fin da adolescente a fare i conti con il mondo del lavoro. Dai primi lavoretti estivi, nei quali svolgeva lavori umili, fino alla specializzazione nel suo settore, in cui è diventato uno stimato professionista, non ha mai fatto venire meno il proprio impegno, né ha cercato scorciatoie o spintarelle. <<Non credo che esistano le “soluzioni facili” – commenta al riguardo Davide Ciampini – arrivismo e clientelismo possono forse portare benefici nell’immediato, ma prima o poi presentano sempre il conto. Io credo che i cittadini non siano certo sciocchi. Se anteponi biechi interessi personali al benessere delle persone a cui hai chiesto il voto e se fai venire meno il tuo impegno, i tuoi valori e la tua passione, la gente non ti concederà mai fiducia>>.

Ciampini è un volto con cui l’elettorato ha già una certa confidenza. Ha partecipato a dibattiti e confronti, anche televisivi, ed ha anche avuto modo di toccare con mano una competizione elettorale. Nel 2020 ha prestato il proprio volto e si è impegnato in prima persona per la campagna elettorale a sostegno dell’allora candidato, attualmente Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. << È stato molto affascinante vedere da vicino come si svolge una corsa alle urne. Sono felice di aver dato il mio contributo ad una campagna rivelatasi di successo ed ora mi sento pronto a correre in prima persona, sia per la mia Regione, le Marche, che per il mio Comune, Castel di Lama>>.

Davide Ciampini è una figura che porta una ventata di freschezza nel contesto politico locale. Giovane, indipendente, slegato da interessi o condizionamenti di partito, è abituato a stare a contatto con la gente e ad interfacciarsi con un pubblico vasto ed eterogeneo. Ciò lo ha portato a conoscere per testimonianza diretta diverse problematiche che affliggono i cittadini, da quelle legate alla condizione lavorativa dei giovani, fino alla situazione di professionisti e pensionati. <<Non credo che la politica debba ragionare per compartimenti stagni, ma penso che sia necessario perseguire il bene comune, senza lasciare nessuno indietro. Occuparsi dei problemi di una categoria, non significa dover ignorare le altre>>.