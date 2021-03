Legnago-Samb 1-1. Due Penalty decidono la gara

GROTTAMMARE – Diciannove Comuni in diretta Facebook domenica sera per “La maratona dei borghi” delle Marche. L’iniziativa è a sostegno della candidatura di Grottammare al titolo di “Borgo dei Borghi” dell’ottava edizione della sfida Tv tra le più belle località della penisola, promossa dal programma “Kilimangiaro”.

Intanto, a poco più di 2 giorni dalla chiusura del contest di Rai Tre, il 21 marzo alle 23.59, proseguono incessanti gli appelli al voto da parte di personalità vicine alla città: “Forza Grottammare” così chiude Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, l’endorsement pubblicato nel tardo pomeriggio, preceduto in mattinata dal primo cittadino di Ancona, Valeria Mancinelli.

Senza sosta i contributi dei personaggi del mondo dello spettacolo che da giorni si succedono nella rete: di oggi quelli di Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana e del rapper Dj And, domani Frate Mago, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli.

E’ dunque affidata ai Borghi marchigiani la chiusura della campagna voto, in corso dal 7 marzo su www.rai.it/borgodeiborghi (bit.ly/borgoGRT) e destinata mantenersi viva fino all’ultimo minuto utile di domenica 21 marzo.

La Maratona promette una passeggiata virtuale in lungo e largo per le Marche e di raccontare le curiosità dei borghi con il contributo degli amministratori locali.

Alla “chiamata” del sindaco Enrico Piergallini hanno risposto i sindaci di 18 Comuni marchigiani appartenenti al Club dei Borghi più belli d’Italia – Cingoli, Corinaldo, Fermo, Gradara (già vincitore del contest Rai nel 2018), Mercatello sul Metauro, Mondavio, Mondolfo, Montecassiano, Montefiore dell’Aso, Monte Grimano Terme, Montelupone, Moresco, Morro d’Alba, Offida, San Ginesio, Sarnano, Sassoferrato, Treia – e con loro anche il presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia nelle Marche”.

I collegamenti inizieranno alle ore 21, in diretta sulla pagina FB “Città di Grottammare”.

“Come in ogni competizione che si rispetti il traguardo conta, ma conta anche il percorso fatto per arrivarci – afferma il sindaco Enrico Piergallini, ideatore dell’evento -. Abbiamo deciso di chiudere la stravagante, originale e ricca campagna elettorale con una grande festa finale, dedicata ai gioielli delle Marche. Sarà l’occasione per sostenere Grottammare nel rush finale e soprattutto per raccontare la nostra regione che nulla ha da invidiare alle altre bellissime regioni d’Italia”.

Per votare è necessario un account RaiPlay. Chi non lo avesse, può ottenerlo anche durante la procedura di voto: nel canale “Comune di Grottammare” di You Tube, è pubblicato un video tutorial sui passaggi da compiere e anche come ottenere un account RaiPlay, che è fondamentale per la registrazione effettiva della preferenza all’interno del sistema.