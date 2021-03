Marche : Aggiornamento dati Covid

MARCHE: Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato nelle ultime 24 ore che sono stati testati 6616 tamponi. 3859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening con percorso Antigenico) e 2757 nel percorso guariti . I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856 sono 148 in provincia di Macerata, 286 in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro-Urbino, 85 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 40 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici 89 casi rilevati, contatti in setting domestico 212, contatti stretti di casi positivi 333, lavorativo 14, contatti in ambiente sociale 2 casi, contatti in setting assistenziale 2, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione 3, screening percorso sanitario 3 casi rilevati. Per altri 198 casi si stanno ancora effettuando indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1121 test e sono stati riscontrati 90 casi positivi . Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.