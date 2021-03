Marche: extracomunitari in fuga, scatta l’inseguimento dei Carabinieri per le vie cittadine

PESARO: Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Pesaro, nelle aree adiacenti alla stazione e al parco Miralfiore hanno individuato due extracomunitari dove i loro spostamenti hanno dato all’occhio. I carabinieri, insospettiti si stavano avvicinando per dei controlli, quando i due extracomunitari si sono dati alla fuga dando inizio ad un lungo inseguimento a piedi per le vie cittadine. Durante la fuga, uno dei due , un minorenne di origini marocchine residente a Riccione, si è disfatto di una busta al cui interno c’ erano 5 dosi di marijuana. I Carabinieri sono riusciti a prenderli uno in via Bixio e uno a ridosso del Parco Miralfiore, i due extracomunitari sono stati arrestati per possesso di stupefacenti.