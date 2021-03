Marche: In giro senza mascherina, multati.

SENIGALLIA: Cinque persone sanzionate a Senigallia per andare in giro senza mascherina e una donna multata per violazione di quarantena. Il personale della polizia amministrativa di Senigallia hanno emesso cinque sanzioni da 400 euro per alcuni clienti di pubblici esercizi trovati senza mascherine. Doppia multa, per un totale di 800 euro, per una donna che ha violato la quarantena. A Osimo, gli agenti hanno accertato che i titolari del locale avevano violato le norme per la somministrazione di cibo e bevande senza permessi un bar ristorante di Campocavallo. I titolari sono stati quindi denunciati per le violazioni di legge previste in materia di edilizia e alcune violazioni delle norme antincendio.