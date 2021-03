Marche: nuovo sistema di bigliettazione elettronico per i trasporti

MARCHE: L’assessore della Sanità regione Marche, Filippo Saltamartini in un post su Facebook spiega: “Contestualmente dovranno essere vaccinate le persone fragili che sono state dettagliatamente individuate in base alle loro patologie. Che cosa cambia? Non si tiene conto più delle priorità in relazione alla propria attività professionale o lavorativa e vale solo l’età e l’eventuale patologia di cui si soffre. Nel mese di Marzo deve essere completata la vaccinazione delle categorie già individuate. Abbiamo vaccinato fino ad oggi circa 54mila persone su 133mila soggetti che ne hanno diritto con più di 80 anni, somministrando il 94,2% dei vaccini finora consegnati: una delle Regioni più efficienti a livello nazionale”; “le persone che si sono prenotate sono oltre 90mila”.