Marche: Occupano abusivamente una villa, denunciati due tunisini.

CIVITANOVA: La proprietaria di una villa con piscina non più abitata da anni, da qualche giorno vedeva strani movimenti di persone all’interno della sua proprietà cercando l’intervento della Polizia di Civitanova Marche. Sono entrati all’interno della villa, dove hanno trovato segni della presenza di persone. Controllando la proprietà, si sono trovati davanti ad una porta chiusa a chiave dall’interno dove sono stati trovati due uomini di origine tunisina di 19 e 23 anni, entrambi clandestini in Italia senza documenti ne’ dimora. I due extracomunitari, sono stati portati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche e denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver occupato abusivamente la villa e in secondo tempo sono stati sottoposti ad espulsione dal territorio italiano e subito dopo accompagnati presso il centro per espulsioni di Gorizia da dove saranno rimpatriati verso il loro paese di origine.