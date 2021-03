Marche: Sequestrata un’officina abusiva

OSIMO: La Polizia Stradale, in occasione di alcuni controlli hanno scoperto un’officina abusiva operativa all’interno di un capannone. Insospettiti per aver visto viavai di veicoli e carri attrezzi presso una costruzione situata nei paraggi di Osimo hanno effettuato un sopralluoghi sul posto. Una volta entrati nel capannone, gli agenti hanno trovato alcuni mezzi d’epoca, e dell strumentazioni utilizzate per la loro riparazione, tra cui un forno per operazioni di verniciatura. Data l’assenza di attività svolta senza autorizzazioni, l’officina è stata posta sotto sequestro con le attrezzature trovate nel suo interno. A quel punto sono scattate sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili dell’attività illecita.