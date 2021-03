Marche: Va a fuoco una casa colonica

SASSOFERRATO: Ieri sera dopo le ore 21:00 in località Colcanino di Sassoferrato c’è stato l’incendio di una casa colonica. Una casa non agibile e non abitata.

Sul posto sono soccorsi i dei vigili del fuoco di Arcevia con l’autobotte, che ha spento le fiamme.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Genga.