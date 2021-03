Marche: vaccini anche nelle farmacie.

ANCONA: Nelle Marche, ci sarà la possibilità per i cittadini di andare in farmacia per l’inoculazione del vaccino SARS-CoV-2. Andrea Avitabile presidente di Federfarma marche spiega: “ Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge per accelerare le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, autorizzando per il 2021, l’inoculazione del vaccino SARS-CoV2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati. Il farmacista vaccinatore non è una improvvisazione , le farmacie italiane si stanno preparando da tempo tenuto conto che ad oggi, sono 8 i Paesi europei in cui il farmacista somministra il vaccino antinfluenzale”. Una novità dove le farmacie possono assicurare una vaccinazione dei pazienti in piena sicurezza, constatata anche la possibilità , in caso di necessità, di ricorrere a dispositivi medici e farmaci salvavita. “Sarà necessario, sottolinea ancora Avitabile – un provvedimento attuativo per definire le procedure utili al pieno rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza e la verifica di idoneità dei pazienti alla vaccinazione in farmacia”.