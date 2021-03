Martinsicuro, problemi alla pubblica illuminazione. Il messaggio del Sindaco

Segnalazione problemi pubblica illuminazione .

A causa di un danneggiamento della linea su Via Bolzano, al momento risultano non funzionanti gli impianti di Via Firenze e Torino (completamente), Via Bolzano e Via Novara (in parte).

Nei prossimi giorni si procederà al ripristino .

A causa di un guasto risultano poi a Villa Rosa problemi agli impianti del quadrilatero a Nord della Chiesa S. Gabriele .

La Società che gestisce la publica illuminazione sta intervenendo.

Buona serata .

Il Sindaco

Massimo Vagnoni

