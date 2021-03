Martinsicuro: rubano uno scooter in un parcheggio, arrestati un 48enne e un 30enne

MARTINSICURO – Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha chiarito la situazione per quanto riguarda le vaccinazioni per le persone con disabilità. Sulla sua pagina Facebook scrive: “Da questa mattina la ASL sta contattando le persone con disabilità iscritte per la vaccinazione che verrà eseguita il 25 Marzo a Sant’Egidio alla Vibrata. Le persone interessate stanno ricevendo sms e chiamate”. E continua: “Per un problema tecnico, a diverse persone sono arrivati diversi messaggi con date diverse. La data da prendere in considerazione è quella del 25 marzo all’orario che verrà indicato nel messaggio che gli interessati riceveranno. Il vaccino verrà eseguito alla persona con disabilità e all’accompagnatore. Nei prossimi giorni partiranno anche le vaccinazioni per gli ultra ottantenni allettati a domicilio”. Conclude affermando che: “Al momento però, non abbiamo indicazioni sulle date che interesseranno il nostro Comune. Stiamo poi aspettando notizie per inizio della vaccinazione dei soggetti fragili e degli ultra ottantenni ancora da vaccinare iscritti nella piattaforma e non vaccinati nel primo turno. Gli uffici Comunali e l’amministrazione sono a disposizione per ogni altra informazione o necessità”.