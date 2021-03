Martinsicuro: Vagnoni comunica 10 nuovi casi positivi al Covid-19

TERAMO: E’ stato ispezionato l’obitorio dell’ospedale di Teramo, in collaborazione con il NIL, rilevando gravi carenze igienico – sanitarie degli ambienti, cui si richiedeva interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, oltre alla mancanza dei percorsi idonei delle salme decedute per Covid. Sono emerse responsabilità penali nei confronti dell’amministratore dell’impresa di gestione per inadempimento al contratto di pubblica fornitura con la ASL. La maggior parte delle irregolarità, 68 sanzionate, sono state trovate negli ambienti adibiti alla permanenza delle salme e al commiato in presenza dei familiari, mantenuti in carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali, in presenza di distacco di intonaco, umidità e muffe, mobili arrugginiti. Sono stati riscontrati feretri lasciati per lungo tempo in ambienti promiscui in attesa di sepoltura o cremazione, false attestazioni di sepoltura di resti precedentemente riesumati, bare con perdita di liquidi e presenza di macchie di sangue. Sono state rappresentate circa 375 tra obitori e camere mortuarie interni alle strutture ospedaliere, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità di 85 in tutto. Tra le irregolarità accertate dai NAS, 24 senza misure di sicurezza degli ambienti di lavoro, per mancata pulizia e sanificazione dei locali, l’assenza di percorsi separati per il trasporto delle salme e la carente formazione degli operatori per il rischio da esposizione agli agenti biologici. Complessivamente sono stati deferiti alle Autorità giudiziarie 23 persone e segnalati alle Autorità amministrative ulteriori 78, tra dirigenti di strutture sanitarie ed ospedaliere e titolari di imprese pompe funebri private, per violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, degli obblighi della normativa anti-Covid e delle leggi regionali con 102 sanzioni penali ed amministrative . Una ditta funebre della provincia di Lecce, esercitava in condizioni di incompatibilità d’impresa, gli accertamenti hanno consentito di individuare il mancato adempimento agli obblighi contrattuali stipulati da agenzie ed imprese convenzionate con i Comuni e le aziende ospedaliere sui servizi funebri e cimiteriali.