Montero sfida la Vis Pesaro: “Squadra in salute, ma anche noi lo siamo”

ASCOLI PICENO – L’Ascoli, ridotto in dieci, acciuffa il pareggio a tre minuti dal 90° ed è come fosse una vittoria.

Eh sì, i bianconeri oggi hanno subìto gli attacchi e il gioco di un Venezia superlativo e grande squadra, sono passati in svantaggio nei primi secondi della ripresa grazie alla rete di Fiordilino, sono rimasti in dieci per più di mezzora e sul filo di lana hanno agguantato il pari con Bajic al settimo sigillo stagionale.

La palma dell’ Uomo Match comunque è tutta di Nicola Leali.

Il portiere bianconero ha disputato una gara da dieci e lode sventando almeno otto tiri destinati alla rete.

Non fosse per i suoi interventi decisivi i marchigiani non sarebbero arrivati a tre minuti dal termine con un solo gol al passivo.

Leali sugli scudi e bianconeri che possono presentarsi fiduciosi all’importante incontro del “Adriatico-Cornacchia” contro il Pescara in programma martedi sera.

La squadra di Andrea Sottil non vince da sette turni ma l’1-1 di questo pomeriggio contro il Venezia è da considerarsi un punto d’oro.

I lagunari dell’ex Zanetti, invece, devono fare il mea culpa per aver gettato alle ortiche una partita dominata in lungo e in largo ma, sinceramente, hanno trovato un portiere avversario assolutamente invalicabile.

CRONACA

Primo tempo

Ore 14:02 calcio d’inizio battuto dall’Ascoli che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in Tribuna Stampa.

*Nota di colore: dalla collinetta a ridosso della curva Nord arriva l’incitamento di un tifoso locale mediante megafono.

2 primo angolo dell’incontro. Lo batte dalla sinistra il Venezia e occasionissima di testa ad un passo dalla porta, fuori di poco sul palo di destra di Leali.

5 risponde l’Ascoli con Dionisi, sempre di testa sotto misura, a lato di poco alla sinistra dell’estremo difensore ospite.

6 contrattacco del Venezia con Di Mariano che tira secco da distanza ravvicinata fronte destro d’attacco. Leali si erge ad una parata di pugno salva risultato.

13 altro intervento prodigioso del portiere bianconero da calcio di punizione dalla sinistra.

17 Leali protagonista, blocca un tiro mancino di Maleh

21 pasticcio in area bianconera con Danzi che rischia l’autorete

23 serie di calci d’angolo dei veneti che costringono i padroni di casa alla difesa. Leali sempre attento tra i pali e sulle palle alte.

26 contrattacco bianconero con Dionisi sulla fascia sinistra. Gara viva.

33 Leali sempre più protagonista sventa un’altra occasione dei lagunari distendendosi sulla sua sinistra in tuffo a deviare un tiro potente di Ricci

37 Di Mariano tira dalla sinistra in diagonale fuori di poco

40 il Venezia ha già collezionato dieci tiri dalla bandierina contro due dei bianconeri

45 finisce senza recupero il primo tempo. Protagonista assoluto il portiere dell’Ascoli Leali

Secondo tempo

15:05 inizia la ripresa.

2 Fiordilino porta in vantaggio il Venezia con un tiro teso in diagonale dalla destra che s’infila sull’angolino basso alla destra di Leali.

10 prova l’Ascoli a pareggiare da calcio d’angolo con Brosco che di testa non approfitta di un’uscita a vuoto di Pomini. Fuori di poco

12 tiro di Dionisi dal limite dell’area. Pomini si distende sulla sua sìdestra e diavia in angolo

13 Ascoli in dieci: Brosco rimedia la seconda ammonizione e Marco Serra estrae il cartellino rosso

23 Eramo schiaccia di testa dai cinque metri e mezzo, Pomini para

26 occasionissima Ascoli con la sfera che danza davanti a Pomini e un selva di gambe. Il portiere e la difesa lagunare spazzano

28 ripartenza del Venezia con Forte che manca di poco il bersaglio

31 ennesimo intervento in elongazione di Leali che salva su Esposito. La sfera era destinata ad insaccarsi sotto l’incrocio

42 pareggio dell’Ascoli con Bajic che finalizza un’azione partita dalla sinistra e insacca davanti alla porta. Settimo centro stagionale per il bianconero

45 tre minuti di recupero

48 finisce qui al Del Duca: 1-1.

L’Ascoli in dieci riesce a riequilibrare un incontro durissimo contro il Venezia

IL TABELLINO

Ascoli Piceno – Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Sabato 13 marzo 2021 – ore 14:00

28a giornata (nona di Ritorno) – Serie B

ASCOLI – VENEZIA 1 – 1 (pt 0 – 0)

RETI: 2′ st Fiordilino (V), 41′ st Bajic (A)

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pinna (37′ st Mosti), Brosco, Quaranta, D’Orazio; Saric (19′ st Corbo), Danzi (1′ st Eramo), Sabiri; Parigini (19′ st Bajic), Dionisi, Bidaoui (31′ st Cangiano).

A disp. Sarr, Ghazoini, Avlonitis, Caligara, Lico, Simeri, Charpentier.

All. Sottil

VENEZIA (4-3-3): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino (36′ st Bjarkason), Taugourdeau, Maleh (22′ st Cenigoj); Aramu (22′ st Forte), Esposito (36′ st Bocalon), Di Mariano.

A disp. Maenpaa, Ferrarini, Molinaro, Cremonesi, Modolo, Felicioli, Rossi, St Clair, Bocalon.

All. Zanetti

ARBITRO: Marco SERRA della sezione di TORINO.

Assistenti: Gianluca SECHI della sezione di SASSARI (Ass. 1) e Giuseppe MACADDINO della sezione di PESARO (Ass. 2).

Quarto ufficiale: Alberto SANTORO della sezione di MESSINA.

Ammoniti: 12pt Brosco (A), 24pt Ceccaroni (V), 28pt Saric (A), 36pt Danzi (A), 5st Bidaoui (A).

Espulsi: 13st Brosco.

Angoli: 7 – 14 (pt 2 – 10).

Recupero: 0pt, 3st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. Ascoli in maglia e pantaloncini neri, calzettoni rossi, portiere in Arancio. Venezia in maglia Bianca con striscia orizzontale arancio-nero-verde sul petto, pantaloncini e calzettoni bianchi, portiere in Verde. Terna Arbitrale in divisa “Giallo fluo”. Calcio d’inizio Ascoli che attacca da destra a sinistra rispetto la nostra postazione in Tribuna Stampa. Cielo parzialmente nuvoloso, brezza leggera con raffiche di vento da Est. Temperatura circa 17°C. Terreno in buone condizioni.

