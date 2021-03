Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid

ABRUZZO- Pescara: Oggi si celebra la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia Covid. Il 18 Marzo, come deciso dal Parlamento per legge, diventerà la data per commemorare gli oltre 100mila italiani che hanno perso la vita per il covid-19. Numerose le iniziative organizzate anche in Abruzzo. Il presidente Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo: “Anci Abruzzo si mobilita per la piena adesione dei comuni abruzzesi nel ricordare i 1924 concittadini vittime dall’inizio della pandemia. Un momento di raccoglimento e di preghiera per i loro familiari e per il dolore delle nostre comunità. Rendiamo omaggio ai tanti impegnati nella battaglia a partire dagli operatori sanitari e confermiamo il nostro totale impegno nelle attività di contrasto alla diffusione del Covid”. Un minuto di raccoglimento dinanzi alla sede comunale della città di Pescara, al cospetto della bandiera italiana si parteciperà ae ore 11 alla drammatica ricorrenza sulla profonda commozione del ricordo di quelle vittime del Covid. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci annuncia: “Un atto dovuto di cordoglio e di partecipazione al quale vorranno associarsi tutti i pescaresi, pur se non fisicamente, per onorare i nostri concittadini e connazionali che non ci sono più. Ognuno di noi ha perso amici in questa tragedia, molti hanno dovuto separarsi da propri cari. A queste persone deve andare ogni giorno il nostro pensiero e la nostra promessa di impegnarci per un futuro migliore”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà a Bergamo, città simbolo della memoria del paese dove rimane indelebile il ricordo dei camion militari con i feretri di cittadini deceduti. La cerimonia andrà in scena in tutta Italia. Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha inviato una lettera a tutti i sindaci italiani perché partecipino con un minuto di silenzio da alle ore 11 con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta dove verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città di Bergamo. A Roma, i presidenti delle commissioni del Senato, su invito del presidente dell’assemblea, Maria Elisabetta Alberti Casellati, osserveranno un minuto di silenzio. Inoltre, le bandiere della Camera alta saranno issate a mezz’asta. A Milano, in piazza Scala, alle 11 il sindaco Giuseppe Sala ricorderà le vittime della pandemia. La Regione Lombardia rende noto che alla sera il belvedere di Palazzo Pirelli e quello di Palazzo Lombardia a Milano saranno illuminati con il tricolore.