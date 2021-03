Oroscopo del mese di Marzo 2021 di Paolo Fox

Previsioni astrologiche per questo mese di Marzo 2021 di Paolo Fox segno per segno

ARIETE: L”oroscopo per il segno dell’ariete è molto positivo per chi vuole cambiare lavoro e per coloro che possiedono un’attività in proprio. Periodo di grande ricostruzione, attenzione alle spese e imprevisti, è attesa una risposta legale o finanziaria. Riavvicinamento per le coppie che hanno dovuto superare crisi e momenti difficili. Per i separati è tempo di nuovi incontri, il periodo migliore a partire dalla primavera vi sentirete ricchi di energia e solari.

TORO: Mese di recupero lento e progressivo per quelli del Toro. Qualche bella notizia potrebbe arrivare dopo il 26. L’ultima settimana di marzo potrebbe portare in auge le sensazioni più belle e intriganti. I problemi economici e il lavoro porteranno ansia nel tuo cuore, ma il mese di Marzo saranno favoriti per voi nuovi progetti.

GEMELLI: Periodo di rinascita e ricostruzione per il segno zodiacale dei Gemelli, è un mese ottimo per tutti coloro che vorrebbero ripartire nel campo lavorativo. Attenzione! Ci sarà qualche problema in famiglia, invece per quanto riguarda l’amore inizierà un periodo intenso per vivere sensazioni nuove a partire dal 20.

CANCRO: Qualche fastidio per le coppie, ma questo è un mese dove quelle stabili potrebbero pensare a metter su famiglia, in campo lavorativo, non ci sono grandi novità ma tra la fine di maggio e il mese di giugno molte cose cambieranno. Rilassatevi un po’ poichè siete molto nervosi.

LEONE: La primavera porterà un po’ di serenità, sarà un periodo molto riflessivo e delicato a livello lavorativo. Le coppie con dubbi in amore avranno delle risposte. Marzo sarà un mese di recupero di energie buoni gli incontri nuovi amori per chi è single da tempo.

VERGINE: Forte tensione per quanto riguarda il vostro percorso professionale, dove metterai in secondo piano la famiglia creando incomprensioni. Marzo potrebbe essere il mese delle avventure lampo, attenzione ai tradimenti. Periodo faticoso per coloro che hanno dovuto superare un esame o una difficoltà.

BILANCIA: Il mese di Marzo portera’ positività professionale per quelli della Bilancia. Il 9, 10, 11 e 19 saranno le giornate ideali per fare richieste lavorative. Ci saranno discussioni in amore e in famiglia per questioni economiche. Vi sentirete stressati nelle prime settimane del mese, cercate di non stancarvi.

SCORPIONE: Marzo inizierà per voi dello scorpione ad avere scelte lavorative. Non mancheranno tensioni e stress a lavoro. Il recupero di energie ci saranno, ma non sarete ancora in perfetta forma ancora. Nuovi incontri per i single e tagli netti per i rapporti sentimentali per coloro destinati a lasciarsi.

SAGITTARIO: Lasciate da parte le vostre tensioni, da sabato 20 ci saranno più energia e capacità di superare gli eventi problematici lavorativi. In amore evitate di assumere atteggiamenti rigidi, siate meno nervosi. Problemi in famiglia e fastidi nel fine settimana di piccoli dolori ai muscoli, stanchezza tra il 12 e il 28.

CAPRICORNO: Per il segno del Capricorno, nasceranno in questo mese situazioni che saranno molto interessanti. Aria di cambiamento per gli imprenditori, periodo adatto per i cambiamenti di lavoro. Potreste ritrovarti a discutere nei giorni 22, 23 e 29. Venere ottimo per voi fino al 21 buoni incontri positivi nel fine settimana verso la meta’ del mese.

ACQUARIO: Per il segno dell’Acquario ci potrebbero essere cambiamenti di lavoro, nuove collaborazioni e proposte lavorative. Ci saranno però giornate ad alta tensione, stress, inquietudine e incertezza intorno il 10, 17 e 24. Dopo il 21 saranno favoriti i nuovi incontri per i single, mentre per le coppie in crisi da tempo ci saranno cambiamenti. Agitazioni intorno fine mese.

PESCI: I nati sotto il segno dei Pesci non rifiutate opportunità e possibilità lavorative, per chi ha un’attività possibili discussioni con dei soci. Hai una grande voglia di amare e di essere amato. I nuovi amori per voi sbocceranno in questo periodo e saranno risolti problemi, paure e timori. Il mese di Marzo sarà pieno di energia a partire dal 20.