Perugia-Samb, è un pari ma è come una vittoria per i rossoblù

L’1-1 del Curi è ossigeno puro per la truppa di Montero.

La Sambenedettese, nel suo momento peggiore, affrontava il Perugia nel suo migliore. Una partita apparentemente proibitiva per gli uomini di Montero, alle prese non solo con problemi difensivi e incertezze in porta – in 10 giorni Laborda è passato dall’essere titolare a terzo portiere – ma anche con fastidiose voci, anche se smentite dalla società, di inadempienze sugli stipendi. La trasferta contro una squadra imbattuta nel 2021, reduce da 5 vittorie consecutive, rappresentava una prova di altissimo livello di difficoltà.

Alla fine la Samb è riuscita a spuntarla con un pareggio grazie alla punizione pennellata di Lombardo, ma dove forse il portiere Fulignati non è stato perfetto. Uno di quei momenti, una di quelle singole giocate di cui parlava Montero qualche giorno fa che possono far girare psicologicamente un’intera fase di stagione. La Samb ha saputo reagire all’ennesima amnesia difensiva su cross – in occasione del gol del vantaggio di Murano – e nella ripresa ha offerto un grande prova di carattere e combattività. La strepitosa parata di Fusco su Melchiorri, e forse qualche scelta sbagliata di Caserta – il Perugia ha perso smalto offensivo con l’uscita dal campo prima di Falzerano e poi di Elia – hanno permesso nel secondo tempo ai rossoblù di incassare un punto che vale moltissimo.

Il Perugia prosegue la sua marcia da imbattuto – sono ora 10 le giornate consecutive senza sconfitte – ma questa sconfitta rappresenta un piccolo passo indietro in materia di produzione offensiva. Caserta ha provato a ruotare un po’ i suoi uomini – Sgarbi e Burrai lasciati a riposo, Melchiorri in campo solo nella ripresa – senza ottenere comunque il massimo bottino. Risultato che tutto sommato può anche maturare dopo un periodo estremamente florido e che non pregiudica la corsa verso la Serie B.