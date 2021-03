Pescara-Ascoli 2-3. I bianconeri espugnano l’Adriatico sul filo di lana

TERAMO: Per mesi hanno incassato il reddito di cittadinanza. 31 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Teramo: proprietari di immobili non dichiarati al fisco, chi ha percepito affitti in nero per accedere ai contributi statali e persone condannate per associazione mafiosa.

La Guarda di Finanza di Teramo e Giulianova hanno effettuato controlli mirati e hanno individuato 31 persone che percepivano il reddito di cittadinanza, senza averne diritto. Le somme complessive contestate dalle Fiamme gialle ammontano a 251.640 euro. Le operazioni sono state coordinate dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, in collaborazione con l’Inps.

Tra queste persone ci sarebbero anche chi ha svolto in nero attività di imbianchini, camerieri nei ristoranti e alcuni trovati sulla guida di mezzi per un cantiere edile. Presentando false autocertificazioni Isee, omettendo di indicare il proprio patrimonio immobiliare. Il caso più significativo ammonta a un valore immobiliare di 182.000 euro. Sono stati sottoposti alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari e condannati in via definitiva per reato di associazione di tipo mafioso. Nelle indagini hanno trovato conti di gioco on line dove hanno vinto somme considerevoli: 799.824 euro, 687mila euro e 347.313 euro.