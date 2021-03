Porta rubata al Betaclan e ritrovata a Sant’Omero

SANT’OMERO: Un albergatore 56enne italo francese di Tortoreto accusato di reato si è sempre difeso, di non essere mai stato al corrente sul furto del murale di Banksy “La ragazza in lutto” ritrovato in un casale a Sant’Omero, in provincia di Teramo, Ieri, l’albergatore è stato ascoltato, assistito dal proprio legale, l’avvocato Luca Di Edoardo. Nell’interrogatorio il 56enne ha ribadito e confermato ha ribadito di essersi «fidato del magrebino» che gli aveva consegnato coperto con un telo nero il murale per tenerlo in consegna. Un suo cliente, diventato un amico. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio del 2019 l’opera, d’inestimabile valore, fu rubata da una porta d’uscita del Bataclan. Un colpo ripreso da una telecamera di sicurezza dove s’ è arrivato ad individuare i ladri nei loro spostamenti fino l’ Italia. E in un casolare a Sant’Omero dell’albergatore, lo scorso 10 giugno è stata ritrovata l’opera che per mesi era rimasta nel garage del suo B&B. Ma l’albergatore da questa tesi si è sempre difeso, sostenendo non sapere nulla e di non conoscere neanche l’identità’ di ciò che si trovava sotto quel telo nero affidato dall’amico cliente.