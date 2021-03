Presentato a Mosciano Sant’Angelo il progetto per la realizzazione dell’Autostazione di interscambio ferro/gomma

MOSCIANO SANT’ANGELO – Si è tenuta questa mattina, presso i locali dell’ex Centro Fieristico del Mobile a Mosciano Stazione, la conferenza stampa organizzata dal Comune di Mosciano Sant’Angelo per presentare il progetto per la realizzazione dell’Autostazione di interscambio modale ferro/gomma finanziata con importanti risorse nell’ambito del Masterplan Abruzzo 2016/2017. Erano presenti alla conferenza il Presidente della TUA SpA Gianfranco Giuliante, il Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone, il primo cittadino di Mosciano Sant’Angelo Giuliano Galiffi, il Sottosegretario con delega ai Trasporti Umberto D’Annuntiis ed i Consiglieri Regionali Simona Cardinali, Tony Di Gianvittorio e Sandro Mariani.

“La presentazione di questo importante progetto è un’occasione strategica per il rilancio di questa area del nostro territorio comunale” sottolinea il Sindaco Galiffi. “Riteniamo che sia la giusta occasione per ridare slancio definitivo alla riconversione dell’ex Centro Fieristico del Mobile che diventerà un vero e proprio centro servizi. Al momento la struttura già ospita una sede distaccata della Camera di Commercio e la sede dell’Agenzia delle Dogane. Ovviamente però siamo già al lavoro, con una serie di idee che illustreremo in seguito, per far sì che l’Autostazione possa divenire il volàno per attrarre altra progettualità sul nostro territorio”.

La nuova Autostazione di interscambio modale ferro/gomma di Mosciano Sant’Angelo vedrà la realizzazione di una sala d’attesa, bar, uffici nell’area prospicente il piazzale, l’ammodernamento completo del piazzale con la realizzazione di dieci stalli per autobus, parcheggi per viaggiatori e pensiline per la ricarica di autoveicoli e bici elettriche. Nell’area sorgerà anche la stazione per bici elettriche nell’ambito del progetto “MoveTe”, programma integrato di azioni per la mobilità sostenibile casa/scuola e casa/lavoro. I lavori sono stati affidati a due ditte del teramano, la Edil Fabi e la De Marinis Impianti, e termineranno nell’arco di 6-8 mesi dalla data di consegna dell’incarico.

“L’Autostazione è stata concepita come un’idea strutturale e integrata sul territorio, nata nell’ambito della redazione del Masterplan 2016-2017 con l’allora Presidente Luciano D’Alfonso che decise di inserire Mosciano Sant’Angelo, su istanza del Comune, all’interno della rete di autostazioni per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-ferro che sarebbero state realizzate poi da TUA SpA grazie proprio al finanziamento Masterplan e che ha coinvolto i comuni di L’Aquila, Teramo, Mosciano Sant’Angelo appunto, Vasto, Avezzano, Pescara, Lanciano e Montesilvano” prosegue Giuliano Galiffi. “Ci teniamo a ringraziare la passata e la presente Giunta regionale per aver dato impulso a questo progetto, il Presidente della TUA SpA Giuliante per aver dato forma a questo progetto e tutti gli attori in causa che, sin dall’avvio del progetto, hanno mostrato grande collaborazione. Per il nostro territorio sarà una importante occasione per rilancio, diventeremo ancora di più un nodo strategico per il trasporto regionale e sulla dorsale Adriatica, ma soprattutto potremo dare nuova vita all’ex Centro Fieristico del Mobile che non diventerà l’ennesima cattedrale nel deserto”.