Previsioni Meteo Abruzzo e Marche oggi domani e dopodomani

TERAMO: Luigi Coruzzi, aveva 62 anni, avvocato, aveva uno studio legale insieme ad altre due colleghe. L’uomo è deceduto per Covid, ed era ricoverato nel reparto di Neurologia dell’Ospedale di Teramo per malattia. Il reparto per procedere alla necessaria sanificazione dei locali hanno trasferito i pazienti sono in altri reparti ed è stato attivato il protocollo di protezione. Tristezza e commozione per tutta la città che ricorda Luigi come una persona piena di umiltà, tanti commenti e post sui social da parte degli amici. Non solo avvocato, ma un simpatico ‘sempregiovane’, che ricordi giocare al calcio sui campi più improbabili e che non vedevi mai triste o imbronciato. La camera ardente è allestita nella casa funeraria Petrucci, a Villa Pavone. I funerali sono in programma lunedì nel Duomo, alle 10,30.