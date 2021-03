Previsioni Meteo Marche e Abruzzo oggi, domani e dopodomani

Oggi: Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera, con qualche rovescio soprattutto tra Marche meridionali e settori abruzzesi orientali. Temperature in nuovo calo, anche sotto la media. Venti in da Nord-Nordest, e mare mosso.

Domani: Perturbazioni che coinvolgeranno a fasi alterne le nostre regioni portando piogge e nevicate sui rilievi, a tratti ancora a quote di bassa montagna. Peggioramento nei giorni successivi con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso fino a quote collinari o fondovalle sulle alte Marche. Venti moderati e mare mosso.

Dopodomani: Poco soleggiato, possibili rovesci con perturbazione di piogge, neve sotto i 1000mt nelle regioni su Marche e Abruzzo. Temperature in calo, venti moderati e mare mosso.