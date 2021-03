Samb: i calciatori mettono in mora il Club. Il documento

CIVITANOVA MARCHE – Creare una “cerniera” cicloturistica che attraversi la valle del Chienti in provincia di Macerata e le valli del Menotre in provincia di Perugia, connettendo Foligno con la costa adriatica e Civitanova Marche: è questo il nuovo progetto di mobilità sostenibile a cui la Giunta comunale ha manifestato il proprio interesse nella seduta di mercoledì scorso. L’Amministrazione aderisce dunque al relativo protocollo d’intesa, impegnandosi a favorire le azioni necessarie alla realizzazione del progetto, coordinato dal Comitato promotore della “Ciclovia 77”, che dovrà anche promuoverne la partecipazione su più fronti contattando oltre alle istituzioni, associazioni sportive, ambientalistiche e soggetti privati.

A febbraio, Civitanova Marche ha ottenuto la prima bandiera gialla “Comuni Ciclabili” da parte di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, ed ora il Comune muove un altro passo sul fronte del cicloturismo aderendo al protocollo d’intesa per la Ciclovia 77, che va ad aggiungersi alla “Ciclovia nazionale Adriatica”, in fase di realizzazione e completamento.

“Con il percorso della “Ciclovia 77” – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica dopo l’approvazione della delibera n.83 – si vanno a consolidare le opportunità che si sono create con l’apertura della superstrada realizzata dalla Quadrilatero, puntando però su una economia turistica basata sulla piccola e media impresa, l’agriturismo e le “start up” per le giovani generazioni. Civitanova vuole essere città pilota nello sviluppo del cicloturismo. Parallelamente alla ciclovia Adriatica, parte un nuovo progetto per collegare il nostro territorio all’Umbria, e non poteva essere diversamente visti i tanti legami che già abbiamo allacciato in questi anni. In ballo non c’è solo la valorizzazione turistica dei paesaggi, poiché lo sviluppo del turismo in bici è in grado di fare da traino anche economico e sociale”.

L’obiettivo del progetto è costituire una rete ciclo pedonale con caratteristiche di sicurezza per gli utenti, che sappia riconnettere e riscoprire tracciati (come le vie romane, cammini della fede), che facevano delle terre che collegano Foligno al mare Adriatico un crocevia importante nella storia della civiltà europea.

“Il turismo sostenibile e ciclistico è in costante crescita sia per volumi economici che per dimensione – conclude Ciarapica – e l’Amministrazione comunale ha precorso i tempi con opere ed iniziative su questo settore. Ora è nostra intenzione sviluppare uno studio di fattibilità in tutti gli aspetti a supporto di questo nuovo progetto con l’Umbria, lavorando su scala interistituzionale”.