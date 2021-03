Samb, Serafino: comunicato stampa

SAN BENEDETTO DEI MARSI: Un 33enne di San Benedetto dei Marsi, Manuel Di Nicola è stato trovato morto nel canale Fucino il 13 Marzo . L’autopsia eseguita sul corpo del giovane, non ha stabilito le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver festeggiato il battesimo del figlio di 9 mesi, il ragazzo si sarebbe allontanato con l’auto del suocero per andare a fare la doccia. A far scattare le ricerche, è stata la moglie Marianna Santilli, riferendo ai carabinieri che si era allontanato senza portare con sé il cellulare. La Fiat Punto è stata ritrovata in aperta campagna, tra San Benedetto e Cerchio, il corpo senza vita dell’autotrasportatore sul greto del canale della Cintarella.