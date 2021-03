San Benedetto Del Tronto: arrestato truffatore per cambiali false

ABRUZZO: Anche in Abruzzo arriveranno gli anticorpi monoclonali contro il Covid 19 e tra i primi presidi sanitari ad utilizzarli sarà quello di Pescara. Il professor Giustino Parruti, primario di Malattie infettive e referente del Covid hospital spiega: “Sono sostanze che agiscono con lo stesso principio con cui il sistema immunitario reagisce verso un’aggressione esterna e rappresentano uno strumento in più, complementare al vaccino. I dati degli studi fin qui pubblicati indicano che il beneficio è nei soggetti non ospedalizzati, quindi l’utilizzo è indicato in contesti più precoci della malattia o negli asintomatici, al fine di ridurre la carica virale dei pazienti impedendo il peggioramento. In particolare questi farmaci sono destinati a soggetti con una malattia lieve o moderata, ma ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid, a causa di altre patologie croniche concomitanti all’infezione. Noi li abbiamo richiesti alla Regione e siamo in attesa che ci vengano distribuiti, non sappiamo ancora quante dosi spetteranno al nostro ospedale. Ma in base ai quantitativi dovremo selezionare i pazienti a cui somministrarli in base alle indicazioni: stadio iniziale della malattia, assenza di sintomi, quadri clinici tali da pronosticare forme severe del virus”.