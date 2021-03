Sanità: domani Marsilio a Pescara per il potenziamento della Rete Covid

MARTINSICURO – Una donna di 30 anni sarebbe finita nei guai per aver rubato una settantina di deodoranti in un un supermercato. La ladra è stata identificata grazie alla presa visione delle telecamere di sorveglianza da parte dei Carabinieri. La merce rubata, sarebbe servita poi come scambio per l’acquisto di sostanze stupefacenti. La 30enne è stata denunciata insieme al suo compagno 26enne in quanto, nonostante il provvedimento del Foglio Via Obbligatorio emesso dal Questore di Teramo per il Comune di Martinsicuro, avrebbe accompagnato la donna al supermercato.