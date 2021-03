Macerata, sequestrati dalla GdF siti internet che proponevano la vendita di articoli contraffatti di famosi brand

Indossa il numero 13 con il suo cognome scritto sulla schiena perché in Lega Pro funziona così.

Ma non Indossa la maglia di una squadra professionistica qualsiasi Indossa la sua, quella con la quale è cresciuto, quella della sua squadra del cuore, quella per cui ha sudato senza sosta, quella del Matelica.

Ha l’età di mio figlio Filippo con il quale ha giocato da quando avevano 6 anni.

Filippo non ha mai avuto un grande talento nel calcio ma ha partecipato a tutte le sedute di allenamento sempre con umiltà e spirito sportivo. Come madre ho cercato di mantenere alto il suo interesse per il calcio, anche se la sua partecipazione alle gare con il crescere è stata sempre più blanda. Quello che contava per me era farlo continuare per apprendere fino in fondo il senso di gruppo, di squadra.

Ieri durante l’ingresso in campo di Samuele, Filippo ha girato il video e la sua voce ha accompagnato l’esordio del compagno di squadra di una vita gridando a squarciagola VAI SAMUUUUU!!!

A differenza di tanti che sono in questo mondo che spesso è balordo, sporco dove ci sono mercenari e genitori che sono costretti a pagare per far giocare i loro figli, io sono orgogliosa di mio figlio e sono la direttrice più felice del mondo per la filosofia della società che gestisco.

Lo sport deve essere questo, sana e giusta competizione nel rispetto dei tempi e delle qualità dei nostri ragazzi.

Se non si è fenomeni del calcio sarà la vita a darci le soddisfazioni che meritiamo, bisogna lavorare con i figli per trovare la loro dimensione ed aiutarli ad esprimere al meglio le loro qualità.

Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato questa possibilità.

La DG del Matelica Calcio

Roberta Nocelli

