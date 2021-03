Serafino & Samb deferite dalla FIGC

Ancora nuvole nere all’orizzonte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non hanno modo di terminare le sorprese negative svelate nei confronti di Domenico Giuseppe Serafino presidente della Samb reo di non aver pagato le mensilità dovute e di aver “depositato presso la CO.VI.SO.C., in data 16 febbraio 2021, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche”.

Intanto il tempo trascorre inesorabile sotto dense nuvole nere che annunciano un finale tra saette, fulmini e tempeste: spero di sbagliarmi ma i protagonisti di questa vicenda sembrano allungare i tempi con le solite promesse.

ORA SERVONO I FATTI, QUELLI CONCRETI.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Domenico Giuseppe Serafino, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della S.S. Sambenedettese (Serie C, Girone B) “per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020 dovuti a tutti i tesserati”.

Il Procuratore ha deferito lo stesso Domenico Giuseppe Serafino e Luciana Andrenelli, all’epoca dei fatti revisore legale del club “per aver depositato presso la CO.VI.SO.C., in data 16 febbraio 2021, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche”. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, propria e oggettiva”.

