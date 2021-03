Serie B, 29a giornata: arbitri, precedenti e designazioni

PESARO – Decima vittoria in terra rossiniana per la Samb di Paolo Montero, seconda vittoria consecutiva e vittoria corsara numero due per il tecnico uruguagio dopo quella in terra marchigiana a Fano.

La Samb sul campo vince grazie alle reti di Lescano, D’Ambrosio e D’Angelo nella prima mezzora di gioco. Il vissino Di Paola accorcia le distanze, 1-2 al quarto d’ora della prima frazione di gioco e Ettore MArchi a metà ripresa fallisce il calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la contesa; il suo tiro sbatte sulla traversa.

Anche questa volta la “regola” di Vis Pesaro-Samb, “chi segna il primo gol vince”, è stata rispettata.

Samb che vince sul campo e ora la parola passa a patron Serafino che mercoledì prossimo deve far esultare i rossoblù anche nella partita più importante della stagione, quella societaria.

IL TABELLINO

VIS PESARO – SAMB 1 – 3 (pt 1-3)

Reti: 6′ Lescano, 9′ D’Ambrosio,14′ Di Paola, 30′ D’Angelo

VIS PESARO (3-5-2) Bertinato; Di Sabatino, Ferrani, Stramaccioni (1′ st Brignani); Carissoni (31′ st Germinale), Tassi, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Cannavò, Gucci A disp. Ndiaye, Bastianello, Brignani, Nava, Ejjaki, Benedetti, D’Eramo, Tessiore, Pannitteri, Lazzari, Germinale, Marchi All. Daniele Di Donato SAMB (4-4-2) Nobile; Fazzi (17′ st Scrugli), Cristini (12′ st Biondi), D’Ambrosio, Liporace; Botta, Rossi (12′ st De Ciancio), Angiulli, D’Angelo (30′ st Goicochea); Maxi Lopez, Lescano. A disp. Laborda, Fusco, Biondi, Enrici, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio, Mehmetaj, Chacon, Babic, Serafino, Bacio Terracino All. Paolo Montero

Arbitro Davide Di Marco della sezione di Ciampino – Andrea Cravotta (Città di Castello) e Stefano Camilli (Foligno); quarto ufficiale: Luca Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

ammoniti: Stramaccioni., Fazzi, Di Sabatino, Gelonese, D’ Ambrosio, Lopez; 85 Paolo Montero Recupero: 2′ pt

