Serie B, 31° turno: le designazioni arbitrali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Data e Orario del recupero Samb-Triestina”

Il recupero della gara Samb-Triestina è stato ufficialmente programmato per le ore 15:00 di mercoledì prossimo 7 aprile al “Riviera delle Palme”.

Secondo impegno in quattro giorni per la Samb di Paolo Montero.

Dopo quello di Macerata contro il Matelica sabato 3 aprile ore 12:30, ecco il match di recupero contro gli alabardati.

Senza quattrini in tasca i giocatori rossoblù hanno minacciato di non scendere in campo all'”Helvia Recina”.

Staremo a vedere.

P.S.: nel caso in cui la Samb non dovesse scendere in campo almeno in due gare sarebbe esclusa dal torneo di Serie C.

Leggi comunicato ufficiale

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan