Serie B: gli Arbitri della 30a giornata

ASCOLI PICENO – E’ ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, rientrati in nottata dalla trasferta vittoriosa di Pescara. I titolari della sfida di ieri sono stati impegnati in un lavoro defaticante; tutti gli altri in un circuito neuromuscolare e in una partita a campo ridotto.

Domani, giorno della vigilia della partita con la Cremonese, l’allenamento è in programma alle ore 11:00 al Picchio Village.

