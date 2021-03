Serie C: Fermana-Modena 1-0

FERMO: 6 imprenditori sono stati denunciati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Una bancarotta fraudolenta patrimoniale, realizzata attraverso l’occultamento di beni per un valore complessivo di circa € 2.000.000, e la sottrazione di risorse finanziarie per circa € 848.000, mai riscosse dall’erario e dell’INPS. Tra questi, un’ imprenditore del piceno, il quale ha omesso di consegnare al curatore fallimentare ben 46 veicoli, per un valore stimato in circa € 350.000. Previa richiesta all’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, è stato omesso il sequestro penale preventivo di tutti i veicoli oggetto della distrazione.