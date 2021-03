Sicurezza, Zennaro: incontro con Sottosegretario dell’Interno Molteni su stazione polizia a Martinsicuro

MARTINSICURO – Il deputato della Lega Antonio Zennaro ha incontrato ieri il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sul tema della sicurezza e presentando la proposta di aprire una stazione di Polizia nel comune di Martinsicuro.

“La questione sicurezza sulla costa è centrale per il turismo e vanno create le condizioni perché si possa istituire un presidio fisso della Polizia di Stato a Martinsicuro, istanza già sottoposta al Ministero dell’Interno con l’interrogazione presentata a inizio anno insieme ai colleghi Bellachioma e D’Eramo” – dichiara Zennaro – “Il Sottosegretario si è impegnato a valutare il dossier e dopo Pasqua programmerà una serie di visite e sopralluoghi in Abruzzo. Il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e il potenziamento delle strutture di presidio territoriali in tutto il territorio abruzzese, aree interne comprese, è centrale per garantire una strategia preventiva, che concretizza la volontà di tutta la Lega regionale di investire sulla sicurezza, come condizione prioritaria per i cittadini, per le attività commerciali e per le imprese”. – conclude il deputato.