Soroptimist Teramo: ancora un gesto di solidarietà per le donne assistite dalla “Fenice”

TERAMO – Continua la collaborazione fra le donne della Soroptimist della sezione di Teramo, presieduta dall’avvocata Anna Di Russo, con il Centro antiviolenza “La Fenice”. Il club delle donne professioniste, in collaborazione con il punto Conad di via Cona a Teramo – di cui è titolare Ileana Lauri – ha donato alla Fenice 22 buoni da 30 euro l’uno.Questa donazione si aggiunge a quella di novembre dello scorso anno. Le donne beneficiarie sono state selezionate dall’equipe del Centro sulla base di una serie di indicatori (figli a carico, disoccupazione etc etc).

“Un ringraziamento sentito alle Soroptimist sempre vicine alle donne in difficoltà e sensibili allle ragioni del servizio antiviolenza della Provincia: la collaborazione con le associazioni e con i Comuni rende più facile il percorso alle donne vittime di violenza alle prese con numerose problematiche acuite dalla crisi economica di questo periodo considerato che oltre il 90% dei nuovi disoccupati sono donne” dichiara la consigliera provinciale per le pari opportunità e il sociale, Beta Costantini.