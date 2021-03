Teramo: incidente sulla SS80, intervento dei Vigili del Fuoco

MARTINSICURO – Un 26enne, del luogo, sarebbe finito ai domiciliari per il reato di truffa commesso nel mese di settembre 2020, in Provincia di Trento, in concorso con ignoti. Da quanto appreso pare che il giovane, servendosi di una carta flash accesa presso un Istituto bancario di quella provincia, tramite raggiri, aveva indotto in errore un ignaro cittadino del luogo, che aveva postato su un sito specializzato di e-commerce un annuncio per la vendita di quattro pneumatici da neve, facendogli effettuare operazioni di ricarica presso l’Atm, sulla propria carta flash, con la convinzione che stesse ricevendo soldi per il pagamento degli pneumatici posti in vendita per un importo di circa mille euro. I Carabinieri di Martinsicuro hanno eseguito così, l’ordine di misura cautelare personale, emesso dal Tribunale Ordinario di Trento.