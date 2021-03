Teramo, Poste Italiane celebra la Festa della donna

TERAMO – Anche nel Teramano Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. I due prodotti filatelici saranno disponibili fino all’11 marzo, negli uffici postali di Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie).

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano.

In tutta la provincia di Teramo, tra i 93 uffici postali e i 4 Centri di Distribuzione (Teramo, Pineto, Alba Adriatica e Sant’Egidio alla Vibrata), Poste Italiane impiega 441 donne su un totale di 671 risorse (il 66%, 12 punti percentuali in più della media nazionale).

Nei 93 uffici postali della provincia di Teramo, su un totale di 402 dipendenti tra direttori, operatori di sportello e figure di staff, lavorano 263 donne. Il 65%, 11 punti percentuali in più della media nazionale. Inoltre, in tutta la provincia sono 44le donne che ricoprono incarichi di responsabilità.

La grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come l’inclusione e la parità di genere ha portato, nella provincia di Teramo, ad avere 26 uffici “rosa”, dove cioè la presenza dei propri dipendenti è interamente al femminile, soprattutto nelle funzioni di responsabilità.Sempre tra gli uffici postali, particolarmente significativo è l’esempio dell’ufficio postale di Teramo Centro (via Paladini), dove su 26 dipendenti 21 sono donne.

Nel settore recapito, su un totale di 227 dipendenti tra portalettere, addetti alle lavorazioni interne e figure di staff, lavorano 150 donne (il 66%, record in Abruzzo). Donne in maggioranza in tutti i Centri di Distribuzione della provincia: a Colle Atterrato (75 donne e 42 uomini), a Pineto (39 donne e 19 uomini), ad Alba Adriatica (21 donne e 11 uomini) e a Sant’Egidio alla Vibrata (15 donne e 5 uomini).