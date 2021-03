Teramo: spara un colpo di fucile sulle scale e scappa, nei guai un 26enne

TERAMO – Riguardo alla notizia del sopralluogo effettuato dai Nas, in collaborazione con il Nil, a fine febbraio la Asl informa che la ditta appaltatrice “Gli Angeli” ha provveduto _ come da relazione inoltrata ieri sia all’azienda che ai Nas _ a ottemperare alle prescrizioni, buona parte delle quali riguardava la pulizia ordinaria e straordinaria, oltre alla sanificazione degli ambienti. I lavori di competenza della Asl sono stati già avviati e termineranno mercoledì: si tratta di interventi del calibro della sostituzione di un battiscopa normale con uno stondato, della tinteggiatura con rimozione di macchie di umidità, del cambio di rubinetti. Sul trasporto delle salme di defunti positivi al Covid si precisa che queste escono dal reparto sigillate e sanificate per cui non sono assolutamente infettanti. La Asl sta comunque procedendo a studiare un percorso separato. L’attività ispettiva dei Nas peraltro si è estesa a tutti gli altri ospedali e anche in questi la Asl sta procedendo in maniera spedita all’adeguamento alle prescrizioni, in modo da rispettare le disposizioni normative in materia.