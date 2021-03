“Terapie intensive aperte”: la proposta alla Asl di Chieti

PESCARA: Con un indice indice Rt sotto 1 attestandosi a 0,96, inferiore alla media italiana a 1,16, l’Abruzzo torna in fascia arancione. A stabilirlo è il ministro Speranza approvato ieri sera, con esito anticipato dal presidente della Regione Marco Marsilio che con una sua ordinanza ha ieri fatto uscire numerosi comuni dalla zona rossa. L’incidenza media settimanale si è abbassata nelle province di Chieti, Pescara e Teramo, ma preoccupare è il territorio dell’Aquilano, dove l’Rt è ampiamente sopra l’1, attorno a 1,4. Ieri sono stati evidenziati 417 nuovi casi accertati dall’analisi di 4.731 tamponi molecolari, risultati positivo l’8,81% dei campioni. 29 i decessi, un terzo incremento più alto registrato in un solo giorno dall’inizio dell’emergenza. Da lunedì termineranno le misure più restrittive per Pescara e Chieti. e in provincia di Pescara escono dalla zona rossa i comuni di Cepagatti, Spoltore, Castiglione a Casauria e Pianella. In provincia di Chieti escono dalle restrizioni i comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, Bucchianico e Miglianico. In provincia di Teramo i comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. In provincia dell’Aquila Ovindoli, Rivisondoli, Cagnano Amiterno e Ateleta, mentre scattano le restrizioni in comuni importanti come Celano, Castel di Sangro e Tagliacozzo. Per le scuole si conferma l’obiettivo di riaprire dopo Pasqua. Il presidente della Regione Marsilio spiega: “Con il decreto legge Draghi oggi si sarebbe potuto pensare a un ritorno in zona gialla in quanto per la seconda settimana successiva l’Abruzzo segna l’indice Rt inferiore a uno e stavolta non soltanto nella sua curva inferiore ma nella media del risultato e con un impatto di rischio moderato. Ma fino a Pasqua le zone gialle sono abolite”.