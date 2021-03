Terremoto 5.9 in Adriatico, avvertito sulle coste abruzzesi e marchigiane

AQUILA: Un’ autoarticolato perde il controllo e si ribalta. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo poco dopo le 14.00, sull’A/24 in direzione Teramo. Un uomo di 58 anni, originario di Zagarolo, in provincia di Roma, ha perso il controllo del mezzo, ribaldandosi nella scarpata laterale. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Carsoli, che hanno aiutato l’autotrasportatore ad uscire dalla cabina fortunatamente rimasto illeso. L’uomo è stato sottoposto all’alcol-test,e sono in corso le indagini per capirne l’accaduto. Nella notte è stato effettuato il recupero del mezzo con la chiusura del tratto Vicovaro-Carsoli per circa 4 ore.