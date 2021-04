Abruzzo: arrestato il maniaco che molestava i bambini

AQUILA: Un 29enne aquilano è stato arrestato per molestie sessuali ai bambini. L’uomo frequentava luoghi di ritrovo di campi sportivi per avvicinarsi agli adolescenti con la scusa dei gruppi più giovani tentando di offrire alcool o droga. Le accuse a carico dell’arrestato sono di violenza sessuale su minore e lesioni personali.

Le indagini sono partite da una segnalazione anonima nell’estate del 2020 dove i carabinieri hanno eseguito un primo arresto il 31 agosto 2020, per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti con i domiciliari. Il 29enne ha continuato a frequentare gli stessi luoghi di ritrovo attirando l’attenzione degli adolescenti. Lo scorso mese di Marzo l’uomo un adolescente lo avrebbe fatto cadere a terra apposta per poi mettersi sopra strofinandosi come per compiere un atto sessuale. Il ragazzo a quel punto lo avrebbe implorato di spostarsi perché la caduta gli aveva provocato la rottura della spalla., ma il 29enne continuava fino a che è arrivato un altro ragazzo. I ragazzi insieme ai genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri dell’ Aquila, in seguito è scattato l’arresto ed è stata fatta la perquisizione a casa dell’uomo. Nella sua abitazione sono state trovate tre piante di marijuana, 38 grammi di foglie di marijuana essiccate, 45 grammi di semi e tutto l’occorrente necessario come concimi, correttori di acidità, specchi artigianali, stufette e ventilatori per la produzione di sostanze stupefacenti.