Abruzzo: denunciato ladro di appartamenti

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) : Un residente di San Giovanni Teatino, rincasando si trova di fronte un ragazzo alto circa un metro e ottanta che girava per l’appartamento a rubare. L’uomo affronta il ladro e riesce a bloccarlo chiamando i carabinieri, ma il ragazzo riesce a scappare. I militari raccolgono la testimonianza della vittima che dice di poterlo riconoscere. Partono le indagini che dalla descrizione, riescono a individuare un 22enne solito fare piccoli furti in case e centri commerciali. I due si incontrano per caso in strada e si riconoscono a vicenda. In un attimo il ragazzo lascia la bici e uno zaino in mezzo alla strada dandosi alla fuga, ma l’uomo lo lascia andare chiamando di nuovo i carabinieri. Alla verifica del contenuto dello zaino sono stati trovati un decespugliatore di piccole e una motosega, che però non appartengono alla vittima. Qualche giorno dopo il denunciante riconosce senza alcun dubbio il ladro tra alcune foto mostrategli dai carabinieri di Sambuceto e denunciato alla Procura di Chieti per tentato furto.