Abruzzo: Fugge ai carabinieri denunciato 22enne

PESCARA: Durante i servizi di controllo del territorio Pescarese, gli agenti hanno incrociato un motorino sospetto che viaggiava su un marciapiede del quartiere Rancitelli. All’Alt della pattuglia, il ragazzo con un’altra persona a bordo, ha invertito la marcia col ciclomotore tentando la fuga. Da lì è iniziato un inseguimento fino la strada Tiburtina, dove il motorino è stato poi fermato. Il ciclomotore senza targa, privo di assicurazione e documenti di circolazione è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo presso un deposito giudiziario in attesa di capire se sia provento da un furto. Il ragazzo C.D. pescarese di 22 anni, conosciuto dagli agenti e già destinatario dell’Avviso Orale del Questore, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per la violazione dell’art. 116 del Codice della Strada.