Abruzzo: Infermiera arrestata per furto

AQUILA: Un’infermiera 40enne dell’Aquila, Antonella Plataroti è stata sottoposta ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato dove sono in corso ancora le indagini. Il pm, Fabio Picuti aveva chiesto la detenzione in carcere, accusando di reato di “morte in conseguenza di altro reato” . L’infermiera avrebbe rubato un anello ed una collanina d’oro rivenduti ad un compro oro . La denuncia per furto e autoriciclaggio è scattata dal figlio di un’anziana ricoverata all’ospedale San Salvatore, che sarebbe morta per lo stress e il dispiacere procurati dal furto. La Asl aquilana ha sospeso l’infermiera Antonella Plataroti per 3 mesi. La madre Vittoria Ventrice dice: “Mia figlia non ha ucciso nessuno, ha avuto un momento di debolezza e adesso sta vivendo l’inferno. Ha pensato di togliersi la vita per un peso che è diventato un macigno perché si continua a ricamare su attimi di disperazione. È stata incastrata. Dorme sempre, prende il Tavor, non è più lei. È madre di due bambini, anche loro sotto shock, con la polizia costantemente dentro casa, ma ai suoi figli non ha mai fatto mancare niente, tantomeno da mangiare, e questa storia non c’entra nulla con loro”. Antonella Plataroti ha confessato di aver commesso il furto approfittando anche delle gravi condizioni dell’anziana e che i parenti non potendo stare vicini ai loro cari per il divieto di visita in ospedale. Alla polizia giudiziaria ha ammesso di essere in difficoltà per seri problemi economici e familiari. Dopo la richiesta di detenzione in carcere, il Gip Baldovino De Sensi, ha messo la donna ai domiciliari contestando il furto aggravato e “l’elevata capacità criminale” non solo per i furti ma anche “per aver posto in essere l’attività delinquenziale in piena emergenza Covid con i pazienti senza la necessaria assistenza giornaliera da parte dei loro cari”.